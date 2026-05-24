После удара ВСУ в ЛНР 60 человек получили ранения, сообщила Львова-Белова

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила, что после ударов ВСУ по колледжу в ЛНР 60 человек получили ранения, двое детей остаются в медицинских учреждениях региона.