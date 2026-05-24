После удара ВСУ в ЛНР 60 человек получили ранения, сообщила Львова-Белова

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила, что после ударов ВСУ по колледжу в ЛНР 60 человек получили ранения, двое детей остаются в медицинских учреждениях региона.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек.
"Шестьдесят человек получили ранения различной степени тяжести, среди них - взрослые, которые помогали пострадавшим. Двое детей остаются в медицинских организациях региона. Молимся за скорейшее выздоровление", - написала Львова-Белова в своем канале на платформе "Макс".