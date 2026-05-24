Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Корреспондент ливанского телеканала Al-Mayadeen Махди Дирани сообщил, что целью атаки в Старобельске стал гражданский объект, где находились дети.

БЕЙРУТ, 24 мая — РИА Новости. Обстановка на месте удара по колледжу в Старобельске указывает на то, что целью атаки стал гражданский объект, где находились дети, рассказал РИА Новости корреспондент ливанского телеканала Al-Mayadeen Махди Дирани.

Более 50 иностранных журналистов в воскресенье прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске

"То, что мы увидели в институте, студенческом общежитии и на месте удара, указывает на то, что это было гражданское место: вещи детей, их кровати, книги и игрушки. Не думаю, что увиденное можно трактовать иначе. Следы ударов ясно показывают, что они пришлись по учебным аудиториям и спальным комнатам", — сказал Дирани.

По словам ливанского журналиста, увиденное в Старобельске напоминает ему последствия ударов по гражданской инфраструктуре в других странах — от Ирана и сектора Газа до Ливана

По его мнению, такие атаки часто оправдываются утверждениями о военном или двойном назначении объектов, однако на земле их результатом становятся жертвы среди мирных жителей.

Дирани также отметил, что подобная практика, по его оценке, свидетельствует о пренебрежении нормами международного гуманитарного права и отсутствии эффективных механизмов ответственности.