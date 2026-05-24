Ливанский журналист: ВСУ очевидно били по гражданскому объекту в ЛНР

БЕЙРУТ, 24 мая — РИА Новости. Обстановка на месте удара по колледжу в Старобельске указывает на то, что целью атаки стал гражданский объект, где находились дети, рассказал РИА Новости корреспондент ливанского телеканала Al-Mayadeen Махди Дирани.
Более 50 иностранных журналистов в воскресенье прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
"То, что мы увидели в институте, студенческом общежитии и на месте удара, указывает на то, что это было гражданское место: вещи детей, их кровати, книги и игрушки. Не думаю, что увиденное можно трактовать иначе. Следы ударов ясно показывают, что они пришлись по учебным аудиториям и спальным комнатам", — сказал Дирани.
По словам ливанского журналиста, увиденное в Старобельске напоминает ему последствия ударов по гражданской инфраструктуре в других странах — от Ирана и сектора Газа до Ливана.
По его мнению, такие атаки часто оправдываются утверждениями о военном или двойном назначении объектов, однако на земле их результатом становятся жертвы среди мирных жителей.
Дирани также отметил, что подобная практика, по его оценке, свидетельствует о пренебрежении нормами международного гуманитарного права и отсутствии эффективных механизмов ответственности.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.