Один пострадавший при ударе ВСУ по ЛНР остается в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости, 24.05.2026
20:16 24.05.2026 (обновлено: 20:29 24.05.2026)
Один пострадавший при ударе ВСУ по ЛНР остается в крайне тяжелом состоянии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСпасатели на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке ВСУ
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один из пострадавших при ударе по колледжу в ЛНР, 19-летний Максим, находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.
  • Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Состояние одного из пострадавших при ударе по колледжу в ЛНР остается крайне тяжелым, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"В реанимации лежит 19-летний Максим в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь", - сообщил Пасечник на платформе "Макс".
Пасечник в пятницу сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.
Удар ВСУ по колледжу в СтаробельскеВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
