Один пострадавший при ударе ВСУ по ЛНР остается в крайне тяжелом состоянии

ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Состояние одного из пострадавших при ударе по колледжу в ЛНР остается крайне тяжелым, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Пасечник в пятницу сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.