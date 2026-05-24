Финал Кубка России начался с минуты молчания в память о жертвах теракта

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Перед началом суперфинала Кубка России по футболу между московским "Спартаком" и "Краснодаром" состоялась минута молчания в память о погибших в Старобельске после удара ВСУ по общежитию колледжа.
Встреча проходит в воскресенье на столичном стадионе "Лужники".
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.