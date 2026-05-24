14:51 24.05.2026 (обновлено: 14:55 24.05.2026)
В ЛНР 33 человека получили амбулаторную медпомощь после атаки ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР 33 человека получили медицинскую помощь после удара ВСУ по общежитию.
  • Амбулаторную медпомощь пострадавшим оказали по данным Минздрава РФ.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Амбулаторную медицинскую помощь получили 33 пострадавших в результате удара ВСУ по общежитию в ЛНР, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Амбулаторную медицинскую помощь получили 33 человека. С пострадавшими и их родственниками работают психологи", - сказал он.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек. Поисковые работы завершены. В ЛНР 24-25 мая объявлены днями траура по погибшим.
Разбор завалов на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке дронами ВСУ. - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Луганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеЛеонид ПасечникАлексей КузнецовСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
