В ЛНР 33 человека получили амбулаторную медпомощь после атаки ВСУ

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Амбулаторную медицинскую помощь получили 33 пострадавших в результате удара ВСУ по общежитию в ЛНР, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Амбулаторную медицинскую помощь получили 33 человека. С пострадавшими и их родственниками работают психологи", - сказал он.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек. Поисковые работы завершены. В ЛНР 24-25 мая объявлены днями траура по погибшим.