14:40 24.05.2026 (обновлено: 14:55 24.05.2026)
Россия предоставила полную свободу действий иностранным СМИ в ЛНР

Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия предоставила полную свободу действий иностранным СМИ в ЛНР.
  • Журналисты иностранного СМИ осмотрели место удара ВСУ по колледжу в Старобельске, побывали в комнатах детей и пообщались с представителями различных служб.
ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. Иностранным СМИ предоставили полную свободу для работы на месте удара ВСУ по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости шеф-корреспондент Al Arabiya Саад Халаф.
"У нас полная свобода была, российская сторона дала нам полную свободу заходить, посмотреть, зафиксировать", - пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что журналисты осмотрели место трагедии, побывали в комнатах детей и пообщались с представителями различных служб.
"Смогли пообщаться с официальными лицами, представителями спасательных служб. Они все ответили на наши вопросы", - сказал журналист.
РоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСтаробельск
 
 
