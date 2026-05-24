Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия предоставила полную свободу действий иностранным СМИ в ЛНР.
- Журналисты иностранного СМИ осмотрели место удара ВСУ по колледжу в Старобельске, побывали в комнатах детей и пообщались с представителями различных служб.
ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. Иностранным СМИ предоставили полную свободу для работы на месте удара ВСУ по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости шеф-корреспондент Al Arabiya Саад Халаф.
"У нас полная свобода была, российская сторона дала нам полную свободу заходить, посмотреть, зафиксировать", - пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что журналисты осмотрели место трагедии, побывали в комнатах детей и пообщались с представителями различных служб.
"Смогли пообщаться с официальными лицами, представителями спасательных служб. Они все ответили на наши вопросы", - сказал журналист.