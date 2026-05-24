17:58 24.05.2026
В Ливане заявили об ударах Израиля по пяти населенным пунктам на юге страны

NNA: израильская авиация нанесла удары по пяти населенным пунктам на юге Ливана

© The Israeli Air Force's Official Twitter Account — Истребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильская авиация атаковала не менее пяти населенных пунктов на юге Ливана.
  • Наиболее интенсивные удары пришлись на Джебшит.
  • В районе Бакбук к северу от города Тир в результате ударов погибли пять человек, двое получили ранения.
БЕЙРУТ, 24 мая - РИА Новости. Израильская авиация в воскресенье с утра атаковала не менее пяти населенных пунктов на юге Ливана, наиболее интенсивные удары пришлись на Джебшит, который бомбили несколько раз, передает ливанское национальное агентство NNA.
"Израильская авиация нанесла пять последовательных ударов по Джебшиту менее чем за час", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечается, в районе Бакбук к северу от города Тир в результате ударов погибли пять человек, двое получили ранения. Также под удары попали Кфур и Сайр-эль-Гарбия, где была атакована жилая застройка и сообщалось о пострадавших, их точное число пока не уточняется.
По данным ливанского национального агентства NNA, с начала субботы на юге Ливана под ударами израильской авиации, беспилотников и артиллерии оказались не менее 15 населенных пунктов, включая позиции в Набатии и окрестностях Тира.
