В Ливане заявили об ударах Израиля по пяти населенным пунктам на юге страны

БЕЙРУТ, 24 мая - РИА Новости. Израильская авиация в воскресенье с утра атаковала не менее пяти населенных пунктов на юге Ливана, наиболее интенсивные удары пришлись на Джебшит, который бомбили несколько раз, передает ливанское национальное агентство NNA.
"Израильская авиация нанесла пять последовательных ударов по Джебшиту менее чем за час", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечается, в районе Бакбук к северу от города Тир в результате ударов погибли пять человек, двое получили ранения. Также под удары попали Кфур и Сайр-эль-Гарбия, где была атакована жилая застройка и сообщалось о пострадавших, их точное число пока не уточняется.
По данным ливанского национального агентства NNA, с начала субботы на юге Ливана под ударами израильской авиации, беспилотников и артиллерии оказались не менее 15 населенных пунктов, включая позиции в Набатии и окрестностях Тира.