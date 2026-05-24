Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы создал линейку протезов верхних конечностей

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Девять инновационных протезов резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" включены в реестр промышленной продукции министерства промышленности и торговли Российской Федерации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает всестороннюю поддержку предприятиям в сфере медицинских технологий. В ОЭЗ выпускают широкий спектр продукции: ортопедическую обувь, инклюзивную одежду, медицинские тренажеры, лечебное питание и многое другое. Девять высокотехнологичных протезов резидента также были включены в реестр министерства промышленности и торговли России. Это значит, что качество изделий подтверждено на федеральном уровне, а производство максимально локализовано в стране", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Заместитель мэра добавил, что включение в перечень дает предприятиям преимущества при участии в государственных закупках.

Отмечается, что производителем высокотехнологичных протезов выступает компания "Моторика". Она является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" с 2023 года. При изготовлении бионических протезов используются 3D-печать и силикон из графеновых нанотрубок. Продукция компании востребована как в России, так и за рубежом. Мощности предприятия позволяют выпускать до 10 тысяч единиц продукции в год.

Генеральный директор компании Андрей Давидюк отметил, что включение девяти протезов в реестр — это результат системной работы над важной социальной задачей. Речь идет о повышении доступности современных высокотехнологичных протезов. Компания сформировала одну из самых широких линеек протезов верхних конечностей на рынке. Это позволяет закрывать разные потребности пользователей и давать им больше возможностей для активной жизни.

Ранее Собянин сообщил, что ОЭЗ "Технополис Москва" — крупнейшая в России особая экономическая зона как по объему инвестиций, так и по площадям работающих предприятий. На ее территории построено более 2,1 миллиона квадратных метров современных промышленных и общественно-деловых площадей. По итогам 2025 года общий объем частных и бюджетных инвестиций в развитие промышленности в ОЭЗ составил 493 миллиарда рублей.

Особая экономическая зона "Технополис Москва" в 2026 году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. Сегодня на 10 площадках ОЭЗ общей площадью более 430 гектаров локализовано производство свыше 240 высокотехнологичных предприятий, представляющих такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест составляет 30 тысяч.

Москва активно развивает наукоемкие производства в сфере медицинских технологий. Благодаря городским решениям предприятия получают поддержку для выпуска инновационной продукции. Такие мероприятия вносят вклад в развитие национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".