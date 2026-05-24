Рейтинг@Mail.ru
Население Латвии не подготовили к падению украинских БПЛА, заявил активист - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:46 24.05.2026
Население Латвии не подготовили к падению украинских БПЛА, заявил активист

РИА Новости: жителям Латвии некуда бежать, чтобы укрыться от украинских дронов

© Fotolia / Anton GvozdikovВид Старого города в Риге, Латвия
Вид Старого города в Риге, Латвия - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© Fotolia / Anton Gvozdikov
Вид Старого города в Риге, Латвия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителям Латвии некуда бежать, чтобы укрыться от украинских дронов, бомбоубежища республики давно превращены в склады, а оперативных штабов нет, заявил координатор движения "Антифашисты Прибалтики" Сергей Васильев.
  • Никто, никому, ничего не говорит и никто никого не инструктирует, заявил активист.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Жителям Латвии некуда бежать, чтобы укрыться от украинских дронов, бомбоубежища республики давно превращены в склады, а оперативных штабов нет, заявил РИА Новости координатор движения "Антифашисты Прибалтики" Сергей Васильев.
Ранее в восточных районах Латвии объявлялась воздушная тревога в связи с появлением неизвестных дронов. В школах в это время шли экзамены, их пришлось прервать, дети были эвакуированы. Руководитель центра управления кризисными ситуациями республики Арвис Зиле в этой связи заявил, что Латвия теперь живет в условиях "новых реальностей" и дал рекомендации, что делать во время тревоги. Но, как рассказал Васильев, в республике сегодня не существует четкого инструктажа, который был дал понимание, как действовать в случае беспилотной опасности.
Фрагмент беспилотника, упавшего в озеро Дридзис на востоке Латвии - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
В Латвии беспилотник упал в озеро и взорвался
Вчера, 14:07
"Система бомбоубежищ … приведена в состояние каких-то складов. Никто, никому, ничего не говорит и никто никого не инструктирует. Тем более, не создано штабов по гражданской обороне, которые могут людям подсказать, куда бежать. В этом отношении люди предоставлены сами себе", - сказал Васильев.
При этом, уточнил он, местные власти не забывают предупредить латвийцев о беспилотной опасности через сообщения, но в них не содержится информации о местах укрытия. Многим приходится искать безопасное место самостоятельно. "По сути бежать некуда, в восточном регионе (Латвии - ред.) точно", - заключил Васильев.
Во вторник, 19 мая, Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета. МИД Латвии в связи с этим вызвал временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина и передал ему ноту протеста. При этом в министерстве напомнили, что власти Латвии ранее опровергали заявления об их согласии на использование Украиной территории страны для ударов вглубь России. До этого в Латвии несколько раз падали украинские дроны, 7 мая они повредили нефтебазу в городе Резекне.
Рига - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
В Латвии сообщили об отключении света в реанимации из-за украинских БПЛА
Вчера, 02:26
 
В миреЛатвияРоссияУкраинаСергей ВасильевСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала