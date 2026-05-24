Краткий пересказ от РИА ИИ Жителям Латвии некуда бежать, чтобы укрыться от украинских дронов, бомбоубежища республики давно превращены в склады, а оперативных штабов нет, заявил координатор движения "Антифашисты Прибалтики" Сергей Васильев.

Никто, никому, ничего не говорит и никто никого не инструктирует, заявил активист.

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Жителям Латвии некуда бежать, чтобы укрыться от украинских дронов, бомбоубежища республики давно превращены в склады, а оперативных штабов нет, заявил РИА Новости координатор движения "Антифашисты Прибалтики" Сергей Васильев.

Ранее в восточных районах Латвии объявлялась воздушная тревога в связи с появлением неизвестных дронов. В школах в это время шли экзамены, их пришлось прервать, дети были эвакуированы. Руководитель центра управления кризисными ситуациями республики Арвис Зиле в этой связи заявил, что Латвия теперь живет в условиях "новых реальностей" и дал рекомендации, что делать во время тревоги. Но, как рассказал Васильев , в республике сегодня не существует четкого инструктажа, который был дал понимание, как действовать в случае беспилотной опасности.

"Система бомбоубежищ … приведена в состояние каких-то складов. Никто, никому, ничего не говорит и никто никого не инструктирует. Тем более, не создано штабов по гражданской обороне, которые могут людям подсказать, куда бежать. В этом отношении люди предоставлены сами себе", - сказал Васильев.

При этом, уточнил он, местные власти не забывают предупредить латвийцев о беспилотной опасности через сообщения, но в них не содержится информации о местах укрытия. Многим приходится искать безопасное место самостоятельно. "По сути бежать некуда, в восточном регионе (Латвии - ред.) точно", - заключил Васильев.