Лантратова заявила, что будет помогать пострадавшим от удара ВСУ в ЛНР

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что будет помогать детям, пострадавшим от удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске, и делать все возможное и невозможное, чтобы они восстановились.
Федеральный омбудсмен вместе с главой ЛНР Леонидом Пасечником навестила детей, пострадавших от удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске.
"Мы будем помогать этим детям и их семьям. Делать все возможное и невозможное, чтобы они восстановились, вернулись к жизни и построили то будущее, которое у них хотели отнять", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.