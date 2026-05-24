Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что удар ВСУ по колледжу в ЛНР не был ошибкой.
- Она назвала атаку на Старобельск охотой с перерывом на перезарядку, чтобы выбегающих было легче накрыть.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что удар ВСУ по колледжу в ЛНР не был ошибкой, это была охота с перерывом на перезарядку.
"Это не была ошибка ПВО. Не был случайный залп. Это была охота. С перерывом на перезарядку, чтобы выбегающих было легче накрыть", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.