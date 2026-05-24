Лантратова прибыла в больницу с пострадавшими при ударе ВСУ по колледжу

ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова прибыла в Луганскую Республиканскую клиническую больницу пообщаться с пострадавшими при атаке ВСУ на колледж в Старобельске, передает корреспондент РИА Новости.