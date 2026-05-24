Лантратова: "Старобельская расправа" войдет в обвинение против Киева

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, комментируя удар ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР, заявила, что "Старобельская расправа" войдет в обвинительное заключение против киевского режима.