Лантратова: "Старобельская расправа" войдет в обвинение против Киева

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, комментируя удар ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР, заявила, что "Старобельская расправа" войдет в обвинительное заключение против киевского режима.
"Старобельская расправа" войдет в обвинительное заключение против киевского режима. Мы не забудем и не простим", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.