Рейтинг@Mail.ru
Доноры сдают кровь для раненых при ударе ВСУ в ЛНР, сообщила Лантратова - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 24.05.2026 (обновлено: 14:56 24.05.2026)
Доноры сдают кровь для раненых при ударе ВСУ в ЛНР, сообщила Лантратова

Лантратова: доноры со всей ЛНР сдают кровь для раненых при ударе ВСУ по колледжу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазбор завалов и поиск выживших на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке дронами ВСУ.
Разбор завалов и поиск выживших на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке дронами ВСУ. - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Разбор завалов и поиск выживших на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке дронами ВСУ.
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что доноры со всей ЛНР сдают кровь для пострадавших в результате атаки ВСУ по Старобельску.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа ЛГПУ.
  • По данным МЧС РФ, в результате атаки погиб 21 человек, пострадали 42.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что доноры со всей ЛНР продолжают сдавать кровь для пострадавших в результате атаки ВСУ по Старобельску.
"Доноры со всей республики продолжают сдавать кровь для раненых", - написала Лантратова в канале на платформе "Макс".
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертого и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.
В Луганске сдают кровь для раненых в результате атаки ВСУ на колледж в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
В ЛНР активисты сдают кровь для пострадавших при атаке ВСУ на колледж
23 мая, 13:27
 
Луганская Народная РеспубликаУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеВ миреРоссияСтаробельскЯна ЛантратоваЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала