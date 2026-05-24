Доноры сдают кровь для раненых при ударе ВСУ в ЛНР, сообщила Лантратова

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что доноры со всей ЛНР продолжают сдавать кровь для пострадавших в результате атаки ВСУ по Старобельску.
"Доноры со всей республики продолжают сдавать кровь для раненых", - написала Лантратова в канале на платформе "Макс".
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертого и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.