Лантратова назвала удар ВСУ по колледжу в ЛНР военным преступлением

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что удар ВСУ по колледжу в ЛНР с точки зрения международного гуманитарного права однозначно является военным преступлением.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек. Поисковые работы завершены.
"С точки зрения международного гуманитарного права - это однозначно военное преступление", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".