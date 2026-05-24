Рейтинг@Mail.ru
Лантратова назвала удар ВСУ по колледжу в ЛНР военным преступлением - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 24.05.2026 (обновлено: 15:00 24.05.2026)
Лантратова назвала удар ВСУ по колледжу в ЛНР военным преступлением

Лантратова назвала удар ВСУ по колледжу в Старобельске военным преступлением

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредставители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала удар ВСУ по колледжу в ЛНР военным преступлением с точки зрения международного гуманитарного права.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что удар ВСУ по колледжу в ЛНР с точки зрения международного гуманитарного права однозначно является военным преступлением.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек. Поисковые работы завершены.
"С точки зрения международного гуманитарного права - это однозначно военное преступление", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Американский журналист Хелали назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР терроризмом
Вчера, 14:49
 
Удар ВСУ по колледжу в СтаробельскеЯна ЛантратоваЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала