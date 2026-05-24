14:49 24.05.2026 (обновлено: 15:05 24.05.2026)
Лантратова: ликвидация последствий удара ВСУ по Старобельску продолжается

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСпасатели на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке ВСУ
Спасатели на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке ВСУ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ликвидация последствий удара ВСУ по Старобельску в ЛНР продолжается.
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова добавила, что на месте работают спасатели, медики, психологи МЧС и Минпросвещения, волонтеры и общественники.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ликвидация последствий удара ВСУ по Старобельску в ЛНР продолжается, на месте работают спасатели, медики, психологи МЧС и министерства просвещения РФ, волонтеры и общественники, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Старобельске продолжается ликвидация последствий чудовищного удара ВСУ... Работают спасатели, медики, психологи МЧС и Минпросвещения, волонтеры и общественники", - написала Лантарова в канале на платформе "Макс".
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертого и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.
Лантратова: ВСУ пытались атаковать колледж в ЛНР во время разбора завалов
Луганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
