Лантратова: ликвидация последствий удара ВСУ по Старобельску продолжается

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ликвидация последствий удара ВСУ по Старобельску в ЛНР продолжается, на месте работают спасатели, медики, психологи МЧС и министерства просвещения РФ, волонтеры и общественники, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"В Старобельске продолжается ликвидация последствий чудовищного удара ВСУ... Работают спасатели, медики, психологи МЧС и Минпросвещения, волонтеры и общественники", - написала Лантарова в канале на платформе "Макс".
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертого и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.