13:06 24.05.2026 (обновлено: 13:31 24.05.2026)
Лантратова: ВСУ били с перерывами, зная, что колледж пытаются покинуть дети

  • Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что ВСУ атаковали колледж в ЛНР несколькими волнами.
  • По словам Лантратовой, атаки совершались с перерывами в 10–15 минут, при этом было запущено 16 БПЛА, и в районе нет военных объектов.
ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. ВСУ направляли БПЛА ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР несколькими волнами, понимая, что здание пытаются покинуть дети, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова на месте трагедии в Старобельске.
"Конечно (знали – ред.), потому что было три волны (атак – ред.) через каждые 10-15 минут, летело 16 БПЛА", - сказала Лантратова, отвечая на вопрос РИА Новости о том, понимали ли военнослужащие ВСУ при атаках, что дети будут пытаться покинуть здание.
Она уточнила, что в этом районе нет никаких военных объектов.
