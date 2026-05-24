Лантратова: ВСУ били с перерывами, зная, что колледж пытаются покинуть дети

ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. ВСУ направляли БПЛА ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР несколькими волнами, понимая, что здание пытаются покинуть дети, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова на месте трагедии в Старобельске.
"Конечно (знали – ред.), потому что было три волны (атак – ред.) через каждые 10-15 минут, летело 16 БПЛА", - сказала Лантратова, отвечая на вопрос РИА Новости о том, понимали ли военнослужащие ВСУ при атаках, что дети будут пытаться покинуть здание.
Она уточнила, что в этом районе нет никаких военных объектов.