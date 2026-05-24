Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ пытались повторно атаковать общежитие Старобельского колледжа во время разбора завалов, заявила Лантратова.
- Противник бил по зданию с перерывами, зная, что его пытаются покинуть дети.
- Иностранные журналисты должны зафиксировать, что вблизи места трагедии нет военных объектов.
- Им показали поражающие элементы беспилотников ВСУ.
ЛУГАНСК, 24 мая — РИА Новости. ВСУ пытались повторно атаковать Старобельский педагогический колледж во время разбора завалов, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
В воскресенье на место трагедии прибыли иностранные журналисты из 19 стран. Для работы с ними приехала омбудсмен.
"Им (украинским военным. — Прим. ред.) мало было убитых детей, они все последующие дни, пока здесь откапывали детей, мы здесь видели этот жуткий плач родителей, но им было все равно, они постоянно стреляли", — заявила Лантратова.
По ее словам, противник бил по колледжу с перерывами, зная, что его пытаются покинуть студенты. Журналисты должны зафиксировать, что вблизи заведения нет военных объектов. Им продемонстрировали поражающие элементы беспилотников ВСУ.
"Мы хотим показать им (иностранным корреспондентам. — Прим. ред.) правду", — добавила омбудсмен.
Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.
Как отметил Владимир Путин, атака не была случайной. Выжившие студенты рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. Возбуждено дело о теракте.