Лантратова: ВСУ пытались атаковать колледж в ЛНР во время разбора завалов

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ пытались повторно атаковать общежитие Старобельского колледжа во время разбора завалов, заявила Лантратова.

ЛУГАНСК, 24 мая — РИА Новости. ВСУ пытались повторно атаковать Старобельский педагогический колледж во время разбора завалов, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

В воскресенье на место трагедии прибыли иностранные журналисты из 19 стран. Для работы с ними приехала омбудсмен.

"Им (украинским военным. — Прим. ред.) мало было убитых детей, они все последующие дни, пока здесь откапывали детей, мы здесь видели этот жуткий плач родителей, но им было все равно, они постоянно стреляли", — заявила Лантратова

По ее словам, противник бил по колледжу с перерывами, зная, что его пытаются покинуть студенты. Журналисты должны зафиксировать, что вблизи заведения нет военных объектов. Им продемонстрировали поражающие элементы беспилотников ВСУ

"Мы хотим показать им (иностранным корреспондентам. — Прим. ред.) правду", — добавила омбудсмен.

Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.