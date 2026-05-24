Рейтинг@Mail.ru
Лантратова: ВСУ пытались атаковать колледж в ЛНР во время разбора завалов - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 24.05.2026 (обновлено: 16:22 24.05.2026)
Лантратова: ВСУ пытались атаковать колледж в ЛНР во время разбора завалов

Лантратова: ВСУ пытались повторно атаковать место разбора завалов в Старобельске

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ пытались повторно атаковать общежитие Старобельского колледжа во время разбора завалов, заявила Лантратова.
  • Противник бил по зданию с перерывами, зная, что его пытаются покинуть дети.
  • Иностранные журналисты должны зафиксировать, что вблизи места трагедии нет военных объектов.
  • Им показали поражающие элементы беспилотников ВСУ.
ЛУГАНСК, 24 мая — РИА Новости. ВСУ пытались повторно атаковать Старобельский педагогический колледж во время разбора завалов, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
В воскресенье на место трагедии прибыли иностранные журналисты из 19 стран. Для работы с ними приехала омбудсмен.
Цветы в память о погибших при атаке ВСУ на педагогический колледж в Старобельске - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
В ЛНР установили личности всех студентов, погибших при атаке ВСУ на колледж
Вчера, 09:51
"Им (украинским военным. — Прим. ред.) мало было убитых детей, они все последующие дни, пока здесь откапывали детей, мы здесь видели этот жуткий плач родителей, но им было все равно, они постоянно стреляли", — заявила Лантратова.
По ее словам, противник бил по колледжу с перерывами, зная, что его пытаются покинуть студенты. Журналисты должны зафиксировать, что вблизи заведения нет военных объектов. Им продемонстрировали поражающие элементы беспилотников ВСУ.
"Мы хотим показать им (иностранным корреспондентам. — Прим. ред.) правду", — добавила омбудсмен.
Ирландский журналист об ударе ВСУ по Старобельску - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Ирландский журналист назвал удар ВСУ по колледжу массовым убийством
Вчера, 13:29
Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.
Как отметил Владимир Путин, атака не была случайной. Выжившие студенты рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. Возбуждено дело о теракте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Обыкновенный неонацизм: НАТО и Киев слились в русофобии
23 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеЛуганская Народная РеспубликаРоссияСтаробельскЯна ЛантратоваВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала