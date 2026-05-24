12:52 24.05.2026 (обновлено: 12:59 24.05.2026)
Лантратова: иностранные журналисты сами определят, сколько пробудут в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что иностранные журналисты сами определят, сколько пробудут в Старобельске в ЛНР.
  • По данным МЧС, в результате удара по зданию колледжа погиб 21 человек, пострадали 42.
ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что иностранные журналисты, прибывшие в Старобельск в ЛНР на место удара ВСУ по колледжу, сами определят, сколько пробудут в городе, Россия будет фиксировать все преступления.
«
"Они (иностранные журналисты) сами определят, сколько времени тут будут. Мы будем фиксировать все эти преступления и будем о них рассказывать общественности", - сказала она журналистам.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. В ЛНР 24-25 мая объявлены днями траура по погибшим.
