Лантратова: иностранные журналисты сами определят, сколько пробудут в ЛНР

ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что иностранные журналисты, прибывшие в Старобельск в ЛНР на место удара ВСУ по колледжу, сами определят, сколько пробудут в городе, Россия будет фиксировать все преступления.
"Они (иностранные журналисты) сами определят, сколько времени тут будут. Мы будем фиксировать все эти преступления и будем о них рассказывать общественности", - сказала она журналистам.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. В ЛНР 24-25 мая объявлены днями траура по погибшим.