Лантратова сообщила, что работает на месте удара ВСУ с омбудсменом ЛНР

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что совместно с омбудсменом ЛНР Анной Сорокой работает на месте удара ВСУ по колледжу, также для родственников пострадавших организованы ПВР.