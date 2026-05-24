Лантратова сообщила, что работает на месте удара ВСУ с омбудсменом ЛНР

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что совместно с омбудсменом ЛНР Анной Сорокой работает на месте удара ВСУ по колледжу, также для родственников пострадавших организованы ПВР.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек.
"Мы сейчас на месте с уполномоченным по правам человека в ЛНР Анной Сорокой, уполномоченным по правам ребенка в ЛНР Инной Швенк и ректором Луганского государственного педагогического университета Жанной Марфиной… Для родственников пострадавших организованы пункты временного размещения, обеспечено горячее питание и психологическая помощь", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".