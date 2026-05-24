Рейтинг@Mail.ru
Лантратова сообщила, что работает на месте удара ВСУ с омбудсменом ЛНР - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 24.05.2026 (обновлено: 14:57 24.05.2026)
Лантратова сообщила, что работает на месте удара ВСУ с омбудсменом ЛНР

Лантратова работает на месте удара ВСУ с омбудсменом ЛНР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКандидат на должность уполномоченного по правам человека в РФ от фракции "Справедливая Россия" Яна Лантратова
Кандидат на должность уполномоченного по правам человека в РФ от фракции Справедливая Россия Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова работает на месте удара ВСУ по колледжу вместе с омбудсменом ЛНР Анной Сорокой.
  • По данным МЧС, в результате атаки погиб 21 человек, для родственников пострадавших организованы пункты временного размещения.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что совместно с омбудсменом ЛНР Анной Сорокой работает на месте удара ВСУ по колледжу, также для родственников пострадавших организованы ПВР.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек.
«
"Мы сейчас на месте с уполномоченным по правам человека в ЛНР Анной Сорокой, уполномоченным по правам ребенка в ЛНР Инной Швенк и ректором Луганского государственного педагогического университета Жанной Марфиной… Для родственников пострадавших организованы пункты временного размещения, обеспечено горячее питание и психологическая помощь", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Ирландский журналист об ударе ВСУ по Старобельску - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Ирландский журналист назвал удар ВСУ по колледжу массовым убийством
Вчера, 13:29
 
Луганская Народная РеспубликаУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Вооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала