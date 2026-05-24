Лантратова прибыла на место трагедии в ЛНР для работы с журналистами

ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова прибыла на место трагедии в Старобельск для работы с иностранными журналистами, передаёт корреспондент РИА Новости.
Прибытие иностранных журналистов ожидается в ближайшее время.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. В ЛНР 24-25 мая объявлены днями траура по погибшим.