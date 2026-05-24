День славянской письменности предложили сделать официальной памятной датой

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Председатель общественного движения "Здоровый Выбор" Александр Корсунов предложил закрепить 24 мая - День славянской письменности и культуры - в качестве официальной памятной даты России.

Обращение с соответствующим предложением к председателю Госдумы Вячеславу Володину есть в распоряжении РИА Новости.

"Просим вас рассмотреть возможность подготовки и внесения изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России", предусматривающих установление 24 мая - Дня славянской письменности и культуры - в качестве официальной памятной даты Российской Федерации", - сказано в письме.

В обращении отмечается, что ежегодно 24 мая во всех странах со славянским населением отмечается День славянской письменности и культуры, в рамках которого торжественно прославляются создатели славянской письменности - святые равноапостольные Кирилл и Мефодий.

Именно поэтому, по мнению автора письма, данная дата имеет особое значение как напоминание о значении письменного слова, объединяющего историю, духовность и национальное самосознание народов России