День славянской письменности предложили сделать официальной памятной датой
05:01 24.05.2026 (обновлено: 05:39 24.05.2026)
День славянской письменности предложили сделать официальной памятной датой

"Здоровый выбор" предложил сделать 24 мая Днем славянской письменности

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Корсунов, председатель общественного движения «Здоровый Выбор», предложил закрепить 24 мая — День славянской письменности и культуры — в качестве официальной памятной даты России.
  • В обращении к председателю Госдумы Вячеславу Володину предложено внести изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».
  • Официальное признание Дня славянской письменности и культуры позволит включать мероприятия, посвященные этому празднику, в программы бюджетирования и государственной поддержки.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Председатель общественного движения "Здоровый Выбор" Александр Корсунов предложил закрепить 24 мая - День славянской письменности и культуры - в качестве официальной памятной даты России.
Обращение с соответствующим предложением к председателю Госдумы Вячеславу Володину есть в распоряжении РИА Новости.
"Просим вас рассмотреть возможность подготовки и внесения изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России", предусматривающих установление 24 мая - Дня славянской письменности и культуры - в качестве официальной памятной даты Российской Федерации", - сказано в письме.
В обращении отмечается, что ежегодно 24 мая во всех странах со славянским населением отмечается День славянской письменности и культуры, в рамках которого торжественно прославляются создатели славянской письменности - святые равноапостольные Кирилл и Мефодий.
Именно поэтому, по мнению автора письма, данная дата имеет особое значение как напоминание о значении письменного слова, объединяющего историю, духовность и национальное самосознание народов России.
Подчеркивается, что официальное признание Дня славянской письменности и культуры в качестве памятной даты позволит субъектам РФ включать мероприятия, посвященные этому празднику, в соответствующие программы бюджетирования и государственной поддержки, что создаст дополнительные возможности для проведения массовых культурно-просветительских мероприятий, организации лекций, форумов и выставок, реализации образовательных и патриотических проектов для молодежи, а также укрепления межнационального согласия и культурного единства народов России.
