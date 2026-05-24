Футболист "Спартака" разбил завоеванный кубок

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Аргентинский вингер "Спартака" Пабло Солари разбил трофей Кубка России по футболу.
В воскресенье "Спартак" в серии послематчевых пенальти обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3 по пенальти) в суперфинале Кубка России. Во время празднования победы Солари поднял хрустальный трофей над головой, после чего с кубка слетела крышка, а затем откололось основание.
24 мая 2026 • начало в 18:00
Закончен (П)
36’ • Пабло Солари
91’ • Игорь Дмитриев (П)
91’ • Наиль Умяров (П)
91’ • Кристофер Ву (П)
91’ • Эсекьель Барко (П)
57’ • Дуглас Аугусто
91’ • Эдуард Сперцян (П)
91’ • Лукас Оласа (П)
91’ • Никита Кривцов (П)
"Спартак" в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России, в последний раз "красно-белые" выигрывали турнир в 2022 году. Команда завоевала первый трофей под руководством Хуана Карлоса Карседо, который был назначен главным тренером в январе.