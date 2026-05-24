Экономист назвал страны, которые выиграют от мирового топливного кризиса

- Дмитрий Касаткин, управляющий партнер Kasatkin Consulting, рассказал, что США, Канада, Бразилия, Россия, Норвегия и часть стран Северной Африки находятся в относительно более выгодном положении на фоне мирового топливного кризиса.
- Преимущество получают страны с избыточными нефтеперерабатывающими мощностями, собственной добычей, крупными стратегическими запасами, а также государства с диверсифицированным энергобалансом.
- Сильнее всего страдают регионы, которые структурно зависят от поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ из Персидского залива, например, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и другие импортеры Южной и Юго-Восточной Азии.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. США, Канада, Бразилия, Россия, Норвегия и часть стран Северной Африки находятся в относительно более выгодном положении на фоне мирового топливного кризиса, рассказал РИА Новости управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.
"В относительно более выгодном положении окажутся страны и регионы, которые имеют собственную добычу, крупные стратегические запасы, развитую переработку и доступ к альтернативным маршрутам поставок. Это прежде всего США, Канада, Бразилия, Россия, Норвегия, часть стран Севера Африки, а также производители с Ближнего Востока вне зоны Персидского залива", - сказал он.
По словам Касаткина, преимущество также получают страны с избыточными нефтеперерабатывающими мощностями, если у них есть доступ к сырью и возможность экспортировать дизельное топливо, бензин и авиакеросин на премиальные рынки.
Эксперт добавил, что в более устойчивом положении могут оказаться и государства с диверсифицированным энергобалансом - в частности, с атомной, гидро- и угольной генерацией. Такие страны меньше конкурируют за дефицитные импортные СПГ и нефтепродукты, хотя вся энергетическая корзина сейчас существенно выросла в цене, отметил он.
При этом сильнее всего, по оценке Касаткина, сейчас страдают регионы, которые структурно зависят от поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ из Персидского залива: прежде всего это Азия - Китай, Индия, Япония, Южная Корея, а также более уязвимые по платежеспособности импортеры Южной и Юго-Восточной Азии.
"В ЕС так же ситуация не проще - дефицит уже транслируется в агрессивно растущую инфляцию", - считает эксперт.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
