Рейтинг@Mail.ru
Кордоба получил травму в финале со "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:06 24.05.2026
Кордоба получил травму в финале со "Спартаком"

Мусаев: Кордоба получил травму в матче со "Спартаком", надеюсь, что поедет на ЧМ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДжон Кордоба
Джон Кордоба - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Джон Кордоба. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что колумбийский нападающий Джон Кордоба получил травму в суперфинале Кубка России против московского «Спартака».
  • Кордоба вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте матча.
  • Мусаев выразил надежду, что повреждение не помешает Кордобе отправиться на чемпионат мира.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, что колумбийский нападающий Джон Кордоба получил травму в суперфинале Кубка России против московского "Спартака", и выразил надежду на то, что повреждение не помешает футболисту отправиться на чемпионат мира.
В воскресенье "Краснодар" уступил московскому "Спартаку" в суперфинале Кубка России. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти "красно-белые" оказались сильнее - 4:3. Кордоба вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте.
"Джон получил повреждение в матче. Сколько мог, держался. Может, все не так серьезно. Надеюсь, он поедет на чемпионат мира", - сказал Мусаев на пресс-конференции.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе K сборная Колумбии сыграет против команд Португалии, Узбекистана и ДР Конго.
Футболисты Спартака - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Футболисты "Спартака" доломали хрустальный трофей Кубка России
Вчера, 22:33
 
ФутболСпортСШАМексикаКанадаМурад МусаевДжон КордобаКраснодарСпартак МоскваКубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Спартак Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Ювентус
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Атлетико Мадрид
    5
    1
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    A. Gea
    676
    360
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    Ю. Стародубцева
    31
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Ф. Ферро
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Эвертон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Лидс
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брентфорд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Арсенал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала