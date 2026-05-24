Кордоба получил травму в финале со "Спартаком"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, что колумбийский нападающий Джон Кордоба получил травму в суперфинале Кубка России против московского "Спартака", и выразил надежду на то, что повреждение не помешает футболисту отправиться на чемпионат мира.