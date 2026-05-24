Кордоба получил травму в финале со "Спартаком"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, что колумбийский нападающий Джон Кордоба получил травму в суперфинале Кубка России против московского "Спартака", и выразил надежду на то, что повреждение не помешает футболисту отправиться на чемпионат мира.
В воскресенье "Краснодар" уступил московскому "Спартаку" в суперфинале Кубка России. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти "красно-белые" оказались сильнее - 4:3. Кордоба вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте.
"Джон получил повреждение в матче. Сколько мог, держался. Может, все не так серьезно. Надеюсь, он поедет на чемпионат мира", - сказал Мусаев на пресс-конференции.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе K сборная Колумбии сыграет против команд Португалии, Узбекистана и ДР Конго.