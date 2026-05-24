Колосков: победа в Кубке России может стать для "Спартака" трамплином

- Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что победа в Кубке может стать для "Спартака" трамплином в следующий сезон, но многое будет зависеть от подготовки команды.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Андрей Симоненко. Победа московского "Спартака" в суперфинале Кубка России по футболу может стать для клуба трамплином в следующий сезон, но с этого трамплина нужно уметь прыгать, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
В воскресенье "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти "красно-белые" оказались точнее - 4:3.
"Этот трофей может стать для "Спартака" трамплином в следующий сезон, но с трамплина надо уметь прыгать, да и ветром может унести, - сказал Колосков РИА Новости, отвечая на вопрос, может ли победа "красно-белых" вдохновить их на борьбу за чемпионство в следующем сезоне Российской премьер-лиги. - Все будет зависеть от того, как "Спартак" проведет подготовку, сама по себе эта победа в мастерстве ничего не прибавила. Да, уверенности станет больше, но "Спартаку" надо наутро встать, забыть об этом выигранном финале и готовиться к следующему сезону".
"Серия пенальти, само собой, лотерея, но результат по игре, "Спартак" играл лучше, - так Колосков оценил итог суперфинала Кубка России. - "Спартак" владел инициативой, очень здорово играли фланги, много было голевых, острых моментов. И посвежее выглядел, коллективное движение было лучше, чем у "Краснодара", который выдал все, что мог, но сил у него осталось мало. Все закономерно и справедливо".
24 мая 2026 • начало в 18:00
Закончен (П)
36’ • Пабло Солари
91’ • Игорь Дмитриев (П)
91’ • Наиль Умяров (П)
91’ • Кристофер Ву (П)
91’ • Эсекьель Барко (П)
57’ • Дуглас Аугусто
91’ • Эдуард Сперцян (П)
91’ • Лукас Оласа (П)
91’ • Никита Кривцов (П)
"Спартак" в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России, в последний раз "красно-белые" выигрывали турнир в 2022 году. Команда завоевала первый трофей после назначения Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера команды в январе. В чемпионате России "Спартак" стал четвертым.