17:27 24.05.2026
Дети босиком выбегали из колледжа во время атаки ВСУ, рассказал спасатель

© РИА Новости / Евгений Биятов | Разбор завалов и поиск выживших на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке дронами ВСУ.
Разбор завалов и поиск выживших на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке дронами ВСУ.
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дети выбегали босиком из Старобельского колледжа во время атаки ВСУ, пытаясь спастись.
  • Спасатели помогали эвакуировать людей, но на четвертом этаже уже были завалы, в которых находились дети.
  • Глава ЛНР сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек.
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Дети во время атаки ВСУ выбегали из Старобельского колледжа босиком, пытаясь спастись, рассказал "Звезде" командир отделения 57-й пожарно-спасательной части Роман Антонов.
"Мы поднимались сюда по лестнице наверх. Здесь видны были дети, которые выбегали, кое-кто босиком, потому что здесь все уже горело, уже были обрушения. Мы старались проводить вниз тех, кто мог сам спуститься", - сказал он.
Ко его словам, когда спасатели поднялись на четвертый этаж, где непосредственно находилось общежитие, "уже были сразу видны завалы, в которых находились дети".
"Это было очень ужасно. Крики… И насколько это было возможно, мы старались помогать тем, которым хотя бы могли. Потому что еще (другие – ред.) находились под завалами", - добавил Антонов, отметив, что из-под завалов раздавлюсь крики.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек.
Луганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
