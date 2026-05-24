Дети босиком выбегали из колледжа во время атаки ВСУ, рассказал спасатель

Краткий пересказ от РИА ИИ Дети выбегали босиком из Старобельского колледжа во время атаки ВСУ, пытаясь спастись.

Спасатели помогали эвакуировать людей, но на четвертом этаже уже были завалы, в которых находились дети.

Глава ЛНР сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек.

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Дети во время атаки ВСУ выбегали из Старобельского колледжа босиком, пытаясь спастись, рассказал "Звезде" командир отделения 57-й пожарно-спасательной части Роман Антонов.

"Мы поднимались сюда по лестнице наверх. Здесь видны были дети, которые выбегали, кое-кто босиком, потому что здесь все уже горело, уже были обрушения. Мы старались проводить вниз тех, кто мог сам спуститься", - сказал он.

Ко его словам, когда спасатели поднялись на четвертый этаж, где непосредственно находилось общежитие, "уже были сразу видны завалы, в которых находились дети".

"Это было очень ужасно. Крики… И насколько это было возможно, мы старались помогать тем, которым хотя бы могли. Потому что еще (другие – ред.) находились под завалами", - добавил Антонов, отметив, что из-под завалов раздавлюсь крики.