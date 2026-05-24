Иностранные журналисты осудили атаку на колледж в ЛНР - РИА Новости, 24.05.2026
15:08 24.05.2026 (обновлено: 18:00 24.05.2026)
Иностранные журналисты осудили атаку на колледж в ЛНР

Репортер Халаф: нет сомнений, что ВСУ атаковали гражданский объект в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
  • Более 50 международных журналистов посетили место атаки на Старобельский педагогический колледж в ЛНР.
  • Они назвали произошедшее терроризмом.
  • Им также показали обломки беспилотника ВСУ с антенной Starlink.
СТАРОБЕЛЬСК, 24 мая — РИА Новости. Иностранные журналисты, посетившие место атаки на Старобельский педагогический колледж в ЛНР, осудили действия ВСУ.
"Я вижу, что это гражданский объект, и вижу, что это невозможно подставить. Так быстро все это устроить. Это невозможно, это нереально", — сказал в комментарии РИА Новости шеф-корреспондент Al Arabiya Саад Халаф.
Он добавил, что в здании очень много личных вещей детей.
Американский журналист Кристофер Хелали назвал атаку действиями фашистского и террористического режима.
"Эта война продолжается, и эта война против российских мирных жителей продолжается. Она должна закончиться, и единственный способ ее закончить — это устранить первопричины и добиться того, чтобы Россия достигла всех своих целей в специальной военной операции", — подчеркнул он.
Хелали также отметил, что украинский режим ничего не может без поддержки Запада: именно США, ЕС и НАТО предоставляют ему оружие, деньги, технические возможности и разведданные.
Ирландский репортер Чей Боуз назвал произошедшее массовым убийством и актом терроризма. Он обратил внимание на то, что Старобельск — мирный населенный пункт, в нем нет никакой военной инфраструктуры.
Всего на месте трагедии побывало более 50 иностранных журналистов. Им в том числе показали обломки беспилотника ВСУ с антенной Starlink. Корреспонденты также посетили больницу с пострадавшими. Как подчеркнула омбудсмен Яна Лантратова, самое главное, что они должны увидеть, — это правду.
Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Как отметил Владимир Путин, атака не была случайной. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. Российская армия в ответ нанесла удар по целям, связанным с военным руководством Украины.
 
