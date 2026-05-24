Иностранные журналисты прибыли в Старобельск на место атаки ВСУ на колледж
12:44 24.05.2026 (обновлено: 12:49 24.05.2026)

Иностранные журналисты прибыли в Старобельск на место атаки ВСУ на колледж

Разбор завалов и поиск выживших на месте обрушения общежития Старобельского колледжа
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранные журналисты прибыли в Старобельск на место атаки ВСУ на колледж.
  • В результате атаки ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа погибло 21 человек.
  • На место трагедии прибыли представители СМИ из 19 зарубежных стран.
ЛУГАНСК, 24 мая – РИА Новости. Иностранные журналисты прибыли на место трагедии в Старобельск, передает корреспондент РИА Новости.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек.
Более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
Ранее официальный представитель МИД РФ сообщила, что в ЛНР в воскресенье прилетели представители СМИ из 19 зарубежных стран: Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции.
По ее словам, Токио запретил японским журналистам принимать участие в поездке, представители Би-би-си официально отказались, "CNN в отпуске".
СтаробельскУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеВооруженные силы УкраиныВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛеонид ПасечникСледственный комитет России (СК РФ)Би-би-си
 
 
