Цветы в память о погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске

Цветы в память о погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске

В ЛНР установили личности всех студентов, погибших при атаке ВСУ на колледж

Краткий пересказ от РИА ИИ В ЛНР установили личности всех жертв атаки ВСУ на Старобельский педагогический колледж.

Погиб 21 студент 2003-2008 годов рождения.

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В ЛНР установили личности всех погибших студентов при атаке ВСУ на Старобельский педагогический колледж, сообщила администрация главы региона Леонида Пасечника.

« "Спасательно-поисковые работы завершены. В результате удара погиб 21 человек", — написали власти на платформе "Макс".

В списке значатся студенты 2003-2008 годов рождения. Также при атаке пострадали 42 человека. Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура.

Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было.

Как рассказали выжившие студенты, беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.