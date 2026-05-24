В ЛНР установили личности всех студентов, погибших при атаке ВСУ на колледж
09:51 24.05.2026 (обновлено: 11:22 24.05.2026)
В ЛНР установили личности всех студентов, погибших при атаке ВСУ на колледж

Власти ЛНР установили личности всех студентов, погибших при атаке ВСУ на колледж

© РИА Новости / Евгений Биятов
Цветы в память о погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске
Цветы в память о погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске
Цветы в память о погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР установили личности всех жертв атаки ВСУ на Старобельский педагогический колледж.
  • Погиб 21 студент 2003-2008 годов рождения.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В ЛНР установили личности всех погибших студентов при атаке ВСУ на Старобельский педагогический колледж, сообщила администрация главы региона Леонида Пасечника.
"Спасательно-поисковые работы завершены. В результате удара погиб 21 человек", — написали власти на платформе "Макс".

© Фото : Администрация Главы ЛНР
Список погибших студентов в Старобельске
Список погибших студентов в Старобельске
Список погибших студентов в Старобельске
В списке значатся студенты 2003-2008 годов рождения. Также при атаке пострадали 42 человека. Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура.
Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было.
Как рассказали выжившие студенты, беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.
Как отметил Владимир Путин, атака не была случайной. Президент поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на нее. Также он призвал украинских военных не выполнять приказы командования. Возбуждено дело о теракте.
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеРоссияСтаробельскВладимир ПутинЛеонид Пасечник
 
 
