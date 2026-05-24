В ЛНР установили личности всех студентов, погибших при атаке ВСУ на колледж

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В ЛНР установили личности всех погибших студентов при атаке ВСУ на Старобельский педагогический колледж, сообщила администрация главы региона Леонида Пасечника.
"Спасательно-поисковые работы завершены. В результате удара погиб 21 человек", — написали власти на платформе "Макс".
В списке значатся студенты 2003-2008 годов рождения. Также при атаке пострадали 42 человека. Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура.
Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было.
Как рассказали выжившие студенты, беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.
Как отметил Владимир Путин, атака не была случайной. Президент поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на нее. Также он призвал украинских военных не выполнять приказы командования. Возбуждено дело о теракте.