Рейтинг@Mail.ru
Врач предупредила о последствиях переедания клубники - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:39 24.05.2026
Врач предупредила о последствиях переедания клубники

РИА Новости: переедание клубники может вызвать проблемы с ЖКТ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПродажа клубники
Продажа клубники - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Продажа клубники . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переедание клубники может вызвать проблемы с ЖКТ и аллергическую реакцию.
  • Клубника противопоказана людям с аллергией, гастритом, язвенной болезнью и в период обострения заболеваний ЖКТ.
  • Ягоды могут быть инфицированы микотоксинами и содержать следы пестицидов, поэтому важно выбирать свежие и целые ягоды, тщательно промывая их перед употреблением.
ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Переедание клубники может вызвать проблемы с ЖКТ и аллергическую реакцию, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
"При переедании клубники - более 400-500 граммов за раз - даже у неаллергиков могут возникнуть аллергическая реакция, вздутие, изжога, диарея. Из-за большого содержания фруктозы может возникнуть гипергликемия у лиц с сахарным диабетом", - сказала собеседница агентства.
Цветение деревьев - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Врач рассказал, каких продуктов остерегаться людям с аллергией на пыльцу
30 марта, 02:37
Ямилова уточнила, что клубника противопоказана лицам, страдающим аллергией, гастритом, язвенной болезнью и в период обострения заболеваний ЖКТ.
"Научные исследования последних лет показали, что ягоды, как и другие сельскохозяйственные растения, подвержены инфицированию опасными микроскопическими грибами: микотоксинами. Они способны вызывать вредные токсические эффекты, особенно при хроническом потреблении", - сообщила эксперт.
Помимо этого, ягоды могут содержать следы пестицидов, которые тоже способны оказывать неблагоприятное воздействие на наш организм, добавила Ямилова.
Врач заключила, что рекомендуется очень внимательно подходить к выбору клубники: важно есть только свежие, целые ягоды без признаков порчи и повреждения, тщательно промыв их перед употреблением.
Натертый сыр - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Врач рассказала, чем опасно переедание сыра
25 марта, 02:10
 
ОбществоРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала