Врач предупредила о последствиях переедания клубники

Краткий пересказ от РИА ИИ Переедание клубники может вызвать проблемы с ЖКТ и аллергическую реакцию.

Клубника противопоказана людям с аллергией, гастритом, язвенной болезнью и в период обострения заболеваний ЖКТ.

Ягоды могут быть инфицированы микотоксинами и содержать следы пестицидов, поэтому важно выбирать свежие и целые ягоды, тщательно промывая их перед употреблением.

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Переедание клубники может вызвать проблемы с ЖКТ и аллергическую реакцию, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

"При переедании клубники - более 400-500 граммов за раз - даже у неаллергиков могут возникнуть аллергическая реакция, вздутие, изжога, диарея. Из-за большого содержания фруктозы может возникнуть гипергликемия у лиц с сахарным диабетом", - сказала собеседница агентства.

Ямилова уточнила, что клубника противопоказана лицам, страдающим аллергией, гастритом, язвенной болезнью и в период обострения заболеваний ЖКТ.

"Научные исследования последних лет показали, что ягоды, как и другие сельскохозяйственные растения, подвержены инфицированию опасными микроскопическими грибами: микотоксинами. Они способны вызывать вредные токсические эффекты, особенно при хроническом потреблении", - сообщила эксперт.

Помимо этого, ягоды могут содержать следы пестицидов, которые тоже способны оказывать неблагоприятное воздействие на наш организм, добавила Ямилова.