Врач предупредила о последствиях переедания клубники

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Переедание клубники может вызвать проблемы с ЖКТ и аллергическую реакцию.
- Клубника противопоказана людям с аллергией, гастритом, язвенной болезнью и в период обострения заболеваний ЖКТ.
- Ягоды могут быть инфицированы микотоксинами и содержать следы пестицидов, поэтому важно выбирать свежие и целые ягоды, тщательно промывая их перед употреблением.
ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Переедание клубники может вызвать проблемы с ЖКТ и аллергическую реакцию, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
"При переедании клубники - более 400-500 граммов за раз - даже у неаллергиков могут возникнуть аллергическая реакция, вздутие, изжога, диарея. Из-за большого содержания фруктозы может возникнуть гипергликемия у лиц с сахарным диабетом", - сказала собеседница агентства.
Ямилова уточнила, что клубника противопоказана лицам, страдающим аллергией, гастритом, язвенной болезнью и в период обострения заболеваний ЖКТ.
"Научные исследования последних лет показали, что ягоды, как и другие сельскохозяйственные растения, подвержены инфицированию опасными микроскопическими грибами: микотоксинами. Они способны вызывать вредные токсические эффекты, особенно при хроническом потреблении", - сообщила эксперт.
Помимо этого, ягоды могут содержать следы пестицидов, которые тоже способны оказывать неблагоприятное воздействие на наш организм, добавила Ямилова.
Врач заключила, что рекомендуется очень внимательно подходить к выбору клубники: важно есть только свежие, целые ягоды без признаков порчи и повреждения, тщательно промыв их перед употреблением.
