Десять самых ярких образов звезд с закрытия Каннского кинофестиваля

Ева Лонгория прошла по красной дорожке в длинном сияющем платье Elie Saab золотистого цвета.
София Карсон выбрала графично-минималистичный наряд — черное платье с открытыми плечами и удлиненные черные перчатки.
Деми Мур, которая в этом году вошла в жюри фестиваля, предстала перед зрителями в зеленом платье Balenciaga. Завершающим штрихом образа стала объемная небесно-голубая накидка.
Стелла Максвелл надела закрытое черное платье от Gucci с провокационной деталью — прозрачной вставкой на груди.
Изабель Юппер остановила свой выбор на проверенном черно-белом сочетании.
Зои Салдана отдала предпочтение цветочному принту от Chanel.
Красная дорожка и красное платье Chanel Тильды Суинтон гармонично сочетались. Массивное золотое колье и минимум макияжа эффектно подчеркнули нордическую внешность актрисы.
Айшвария Рай выбрала полностью белый образ, добавив изюминку в виде перьев.
Розалин Санчес надела расширяющееся книзу платье-бюстье Reagen Varross, придавшее ей сходство с русалкой.
Пенелопа Крус вышла на дорожку в черно-белом платье Georges Chakra с перьями и объемной юбкой.
