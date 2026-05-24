Десять самых ярких образов звезд с закрытия Каннского кинофестиваля
12:59 24.05.2026 (обновлено: 13:15 24.05.2026)

Десять самых ярких образов звезд с закрытия Каннского кинофестиваля

© REUTERS / Gonzalo FuentesМодель Стелла Максвелл на церемонии закрытия 79-го Каннского кинофестиваля
Модель Стелла Максвелл на церемонии закрытия 79-го Каннского кинофестиваля
В Каннах завершился 79-й кинофестиваль. Победители получили награды, а звезды продефилировали по красной дорожке, демонстрируя эффектные вечерние наряды. Самые запоминающиеся образы — в фотоленте РИА Новости.
© REUTERS / Manon Cruz

Ева Лонгория прошла по красной дорожке в длинном сияющем платье Elie Saab золотистого цвета.

Актриса Ева Лонгория на церемонии закрытия 79-го Каннского кинофестиваля

© AP Photo / Scott A Garfitt

София Карсон выбрала графично-минималистичный наряд — черное платье с открытыми плечами и удлиненные черные перчатки.

Актриса София Карсон на церемонии закрытия 79-го Каннского кинофестиваля

© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Деми Мур, которая в этом году вошла в жюри фестиваля, предстала перед зрителями в зеленом платье Balenciaga. Завершающим штрихом образа стала объемная небесно-голубая накидка.

Актриса Деми Мур на церемонии закрытия 79-го Каннского кинофестиваля

© AP Photo / Scott A Garfitt

Стелла Максвелл надела закрытое черное платье от Gucci с провокационной деталью — прозрачной вставкой на груди.

Модель Стелла Максвелл на церемонии закрытия 79-го Каннского кинофестиваля

© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Изабель Юппер остановила свой выбор на проверенном черно-белом сочетании.

Актриса Изабель Юппер на церемонии закрытия 79-го Каннского кинофестиваля

© AP Photo / Scott A Garfitt

Зои Салдана отдала предпочтение цветочному принту от Chanel.

Актриса Зои Салдана на церемонии закрытия 79-го Каннского кинофестиваля

© REUTERS / Manon Cruz

Красная дорожка и красное платье Chanel Тильды Суинтон гармонично сочетались. Массивное золотое колье и минимум макияжа эффектно подчеркнули нордическую внешность актрисы.

Актриса Тильда Суинтон на церемонии закрытия 79-го Каннского кинофестиваля

© AP Photo / Scott A Garfitt

Айшвария Рай выбрала полностью белый образ, добавив изюминку в виде перьев.

Фотомодель и актриса Айшвария Рай Баччан на церемонии закрытия 79-го Каннского кинофестиваля

© AP Photo / Andreea Alexandru

Розалин Санчес надела расширяющееся книзу платье-бюстье Reagen Varross, придавшее ей сходство с русалкой.

Модель и актриса Розалин Санчес на церемонии закрытия 79-го Каннского кинофестиваля

© AP Photo / Scott A Garfitt

Пенелопа Крус вышла на дорожку в черно-белом платье Georges Chakra с перьями и объемной юбкой.

Актриса Пенелопа Крус на церемонии закрытия 79-го Каннского кинофестиваля

