Parivision выиграла турнир по Dota 2 с призовым в 1 млн долларов
Киберспорт как средство реабилитации
23:55 24.05.2026 (обновлено: 01:19 25.05.2026)
Parivision выиграла турнир по Dota 2 с призовым в 1 млн долларов

Российская команда Parivision выиграла турнир по Dota 2 DreamLeague Season 29

Турнир по Dota 2
Турнир по Dota 2. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская команда по Dota 2 Parivision победила Aurora Gaming в гранд-финале турнира DreamLeague Season 29.
  • Турнир проходил в онлайн-формате, и Parivision одержала победу со счетом 3-2 по картам.
  • За победу Parivision заработала 250 тысяч долларов призовых.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российская команда по Dota 2 Parivision обыграла восточноевропейский коллектив Aurora Gaming в гранд-финале турнира DreamLeague Season 29, призовой фонд которого составляет 1 миллион долларов.
В гранд-финале турнира, который проходил в онлайн-формате, российский коллектив одержал победу со счетом 3-2 по картам. Parivision представляли Алан Satanic Галлямов, Эдгар 9Class Налтакян, Евгений Noticed Игнатенко, Андрей Dukalis Куропаткин (все - Россия) и Владимир No[o]ne- Миненко (Украина).
В составе Aurora Gaming выступают Егор Nightfall Григоренко (Россия), Рафли Mikoto Фатхур Рахман (Индонезия), Чунг Ws Вей Шен (Малайзия), Мирослав Mira Колпаков и Олег kaori Медведок (оба - Украина).
Parivision заработала за победу на турнире 250 тысяч долларов призовых, Aurora Gaming за вторую строчку получит 100 тысяч. Третье место у двукратного победителя The International российской команды Team Spirit (80 тыс), четвертое - у ближневосточной команды Team Falcons (60 тыс).
