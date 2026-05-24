Parivision выиграла турнир по Dota 2 с призовым в 1 млн долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская команда по Dota 2 Parivision победила Aurora Gaming в гранд-финале турнира DreamLeague Season 29.
- Турнир проходил в онлайн-формате, и Parivision одержала победу со счетом 3-2 по картам.
- За победу Parivision заработала 250 тысяч долларов призовых.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российская команда по Dota 2 Parivision обыграла восточноевропейский коллектив Aurora Gaming в гранд-финале турнира DreamLeague Season 29, призовой фонд которого составляет 1 миллион долларов.
Parivision заработала за победу на турнире 250 тысяч долларов призовых, Aurora Gaming за вторую строчку получит 100 тысяч. Третье место у двукратного победителя The International российской команды Team Spirit (80 тыс), четвертое - у ближневосточной команды Team Falcons (60 тыс).
