Губернатор Курской области рассказал о последствиях атак ВСУ на регион

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате детонации взрывного устройства БПЛА в Курской области, его госпитализировали, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Губернатор отметил, что всего с 9.00 мск 23 мая по 9.00 мск 24 мая ПВО сбила 85 вражеских БПЛА в регионе.