Губернатор Курской области рассказал о последствиях атак ВСУ на регион - РИА Новости, 24.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 24.05.2026
Губернатор Курской области рассказал о последствиях атак ВСУ на регион

Хинштейн: в Курской области мужчина пострадал при детонации БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Курской области 69-летний мужчина пострадал в результате детонации взрывного устройства БПЛА, он госпитализирован.
  • С 9:00 мск 23 мая по 9:00 мск 24 мая ПВО сбила 85 вражеских БПЛА в регионе.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате детонации взрывного устройства БПЛА в Курской области, его госпитализировали, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"В результате атак вблизи села Шептуховка Кореневского района на взрывном устройстве подорвался 69-летний мужчина, он госпитализирован в Курскую облбольницу", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что всего с 9.00 мск 23 мая по 9.00 мск 24 мая ПВО сбила 85 вражеских БПЛА в регионе.
Хинштейн добавил, что в деревне Рыжевка Рыльского района из-за атаки БПЛА в частном доме выбиты окна, повреждена кровля, а в деревне Воронок повреждена крыша производственного помещения агрофирмы.
Специальная военная операция на Украине • Происшествия • Курская область • Рыльский район • Александр Хинштейн
 
 
