Губернатор Курской области рассказал о последствиях атак ВСУ на регион

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Курской области 69-летний мужчина пострадал в результате детонации взрывного устройства БПЛА, он госпитализирован.
- С 9:00 мск 23 мая по 9:00 мск 24 мая ПВО сбила 85 вражеских БПЛА в регионе.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате детонации взрывного устройства БПЛА в Курской области, его госпитализировали, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"В результате атак вблизи села Шептуховка Кореневского района на взрывном устройстве подорвался 69-летний мужчина, он госпитализирован в Курскую облбольницу", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что всего с 9.00 мск 23 мая по 9.00 мск 24 мая ПВО сбила 85 вражеских БПЛА в регионе.
Хинштейн добавил, что в деревне Рыжевка Рыльского района из-за атаки БПЛА в частном доме выбиты окна, повреждена кровля, а в деревне Воронок повреждена крыша производственного помещения агрофирмы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18