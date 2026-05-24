Жителя Кемерова арестовали на семь суток за скандал в пункте выдачи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителя Кемерово арестовали на семь суток за скандал в пункте выдачи заказов.
- Мужчина хотел забрать товары под залог мобильного телефона и начал вести себя агрессивно из-за отказа.
- На него составили протокол за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Суд в Кемерово арестовал на 7 суток местного жителя, устроившего скандал в пункте выдачи заказов из-за отказа выдать ему товары под залог мобильного телефона, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что мужчина, с его слов, пришел в ПВЗ для получения товаров, “но денег на их покупку у него не было”. Тогда он захотел оставить в залог свой мобильный телефон, “не зная, что так нельзя”, отмечается в документе.
Из-за отказа гражданин начал выражаться нецензурной бранью и вести себя агрессивно. На место прибыли сотрудники полиции, однако нарушитель на их замечания не реагировал, спорил, хватался за форменное обмундирование и упирался, отмечается в материалах.
Из них также следует, что на мужчину составили протокол за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Суд в Кемерово арестовал его на срок 7 суток, заключается в материалах.