Жителя Кемерова арестовали на семь суток за скандал в пункте выдачи

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Суд в Кемерово арестовал на 7 суток местного жителя, устроившего скандал в пункте выдачи заказов из-за отказа выдать ему товары под залог мобильного телефона, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что мужчина, с его слов, пришел в ПВЗ для получения товаров, “но денег на их покупку у него не было”. Тогда он захотел оставить в залог свой мобильный телефон, “не зная, что так нельзя”, отмечается в документе.