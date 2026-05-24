Карвахалю устроили почетный коридор в последнем матче за "Реал"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Футболисты мадридского "Реала" и "Атлетика" из Бильбао устроили почетный коридор экс-капитану "сливочных" Даниэлю Карвахалю, который провел последний матч за команду в 38-м туре чемпионата Испании по футболу.