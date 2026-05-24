Карвахалю устроили почетный коридор в последнем матче за "Реал" - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
00:33 24.05.2026
Карвахалю устроили почетный коридор в последнем матче за "Реал"

© РИА Новости / Антон Денисов | Защитник ФК "Реал Мадрид" Даниэль Карвахаль
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Футболисты мадридского "Реала" и "Атлетика" из Бильбао устроили почетный коридор экс-капитану "сливочных" Даниэлю Карвахалю, который провел последний матч за команду в 38-м туре чемпионата Испании по футболу.
Встреча прошла в субботу в Мадриде и завершилась победой "Реала" со счетом 4:2. На 82-й минуте во время объявления о замене Карвахаля трибуны начали аплодировать и скандировать фамилию защитника, после чего футболисты и судьи устроили испанцу почетный коридор. Возле скамейки запасных находились его жена и дети.
Также во втором тайме состоялась церемония прощания с австрийским защитником "Реала" Давидом Алабой, для которого эта игра стала последней за команду. Кроме того, матч стал заключительным для возглавлявшего "сливочных" испанца Альваро Арбелоа.
Карвахалю 34 года. Он является воспитанником "Реала" и выступал в основном составе клуба с 2013 года. Всего он сыграл за "сливочных" 451 матч и забил 14 мячей. Вместе с мадридской командой он шесть раз выиграл Лигу чемпионов, четырежды - чемпионат Испании, пять раз - клубный чемпионат мира, пять раз - Суперкубок УЕФА, дважды - Кубок Испании и четыре раза - Суперкубок страны. Также в его активе 52 матча и один гол в составе сборной Испании, вместе с которой он становился чемпионом Европы в 2024 году и победителем Лиги наций сезона-2022/23.
Алабе 33 года. Он перешел в "Реал" летом 2021 года и провел за клуб 132 матча. Вместе со "сливочными" австриец выиграл 11 трофеев: по два раза - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат Испании и Суперкубок Испании, а также один раз - Кубок Испании. До "Реала" Алаба выступал за немецкие "Баварию" и "Хоффенхайм".
