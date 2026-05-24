Карседо признали лучшим тренером сезона в Кубке России

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Возглавляющий московский "Спартак" испанец Хуан Карседо признан лучшим тренером сезона-2025/26 в Кубке России по футболу, сообщается в Telegram-канале турнира.
Карседо набрал 57% и опередил в голосовании болельщиков главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева (34%).
Ранее путем голосования была определена символическая сборная турнира, в которую вошли Станислав Агкацев ("Краснодар"), Мойзес (ЦСКА), Даниил Денисов, Александер Джику, Кристофер Ву, Маркиньос, Наиль Умяров, Пабло Солари, Манфред Угальде, Эсекьель Барко (все - "Спартак"), Джон Кордоба ("Краснодар").
Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая в Москве на стадионе "Лужники". В решающем матче встретятся "Краснодар" и "Спартак". Начало игры - 18:00 мск.