Карседо попросил прощения у Максименко за замену в финале Кубка России

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" испанец Хуан Карлос Карседо извинился перед вратарем Александром Максименко за замену в концовке матча суперфинала Кубка России с "Краснодаром".
В воскресенье "Спартак" в серии послематчевых пенальти обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3 по пенальти) и стал победителем Кубка России. В добавленные к основному времени минуты "Спартак" заменил Максименко на Илью Помазуна.
"В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков, игроков. Хочу попросить прощение у Максименко - это топ-вратарь, и он много раз спасал нас сегодня. Но сегодня мы руководствовались целями команды", - заявил Карседо на пресс-конференции.
"Спартак" в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России, в последний раз "красно-белые" выигрывали турнир в 2022 году. Команда завоевала первый трофей под руководством Карседо, который был назначен главным тренером в январе.
