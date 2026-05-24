Карседо попросил прощения у Максименко за замену в финале Кубка России

Максименко был заменен на Илью Помазуна в добавленные к основному времени минуты матча.

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" испанец Хуан Карлос Карседо извинился перед вратарем Александром Максименко за замену в концовке матча суперфинала Кубка России с "Краснодаром".

"В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков, игроков. Хочу попросить прощение у Максименко - это топ-вратарь, и он много раз спасал нас сегодня. Но сегодня мы руководствовались целями команды", - заявил Карседо на пресс-конференции.