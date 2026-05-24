В Каракасе прошли военные учения с участием американских военнослужащих

МЕХИКО, 24 мая - РИА Новости. Южное командование ВС и посольство США в Венесуэле сообщили о проведении в Каракасе военных учений с участием американских военнослужащих на территории посольства США.
Как сообщило Южное командование ВС США, командующий SOUTHCOM генерал Фрэнсис Донован в пятницу посетил Каракас с официальным визитом, в ходе которого провел двусторонние переговоры с представителями правительства Венесуэлы, встретился с руководством посольства США и наблюдал за ходом военных учений.
По данным командования, Донован и группа американских военнослужащих были доставлены в Каракас двумя конвертопланами MV-22B Osprey корпуса морской пехоты США, участвовавшими в маневрах.
В SOUTHCOM также подчеркнули, что США намерены добиваться реализации "трехэтапного плана" президента США в отношении Венесуэлы, включая "стабилизацию" страны и обеспечение "общей безопасности в Западном полушарии".
Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что власти страны разрешили США провести 23 мая учения по воздушной эвакуации персонала американского посольства в Каракасе на случай чрезвычайных медицинских ситуаций или стихийных бедствий.