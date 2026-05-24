Рейтинг@Mail.ru
В Каракасе прошли военные учения с участием американских военнослужащих - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 24.05.2026 (обновлено: 04:41 24.05.2026)
В Каракасе прошли военные учения с участием американских военнослужащих

Южное командование и посольство США провели военные учения в Каракасе

© РИА Новости / Лео Альварес | Перейти в медиабанкТерритория посольства США в Каракасе
Территория посольства США в Каракасе - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Лео Альварес
Перейти в медиабанк
Территория посольства США в Каракасе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Каракасе прошли военные учения с участием американских военнослужащих на территории посольства США.
  • Командующий SOUTHCOM генерал Фрэнсис Донован посетил Каракас и наблюдал за ходом военных учений.
  • США намерены добиваться реализации трехэтапного плана президента США в отношении Венесуэлы, включая стабилизацию страны и обеспечение общей безопасности в Западном полушарии.
МЕХИКО, 24 мая - РИА Новости. Южное командование ВС и посольство США в Венесуэле сообщили о проведении в Каракасе военных учений с участием американских военнослужащих на территории посольства США.
"В настоящее время в посольстве Соединенных Штатов в Каракасе проходит учение по реагированию американских военных", - говорится в сообщении американского посольства в Венесуэле.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Трамп намекнул на то, что Венесуэла якобы может войти в состав США
13 мая, 02:45
В дипмиссии заявили, что обеспечение способности армии США к быстрому реагированию является "ключевым элементом готовности миссии" как в Венесуэле, так и по всему миру. Там также отметили, что Вашингтон "продолжает продвигаться по трехэтапному плану президента США по Венесуэле".
Как сообщило Южное командование ВС США, командующий SOUTHCOM генерал Фрэнсис Донован в пятницу посетил Каракас с официальным визитом, в ходе которого провел двусторонние переговоры с представителями правительства Венесуэлы, встретился с руководством посольства США и наблюдал за ходом военных учений.
По данным командования, Донован и группа американских военнослужащих были доставлены в Каракас двумя конвертопланами MV-22B Osprey корпуса морской пехоты США, участвовавшими в маневрах.
В SOUTHCOM также подчеркнули, что США намерены добиваться реализации "трехэтапного плана" президента США в отношении Венесуэлы, включая "стабилизацию" страны и обеспечение "общей безопасности в Западном полушарии".
Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что власти страны разрешили США провести 23 мая учения по воздушной эвакуации персонала американского посольства в Каракасе на случай чрезвычайных медицинских ситуаций или стихийных бедствий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Родина или смерть: Вашингтон не сможет захватить Кастро
21 мая, 08:00
 
В миреСШАВенесуэлаКаракас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала