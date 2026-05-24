В Каракасе прошли военные учения с участием американских военнослужащих

Краткий пересказ от РИА ИИ В Каракасе прошли военные учения с участием американских военнослужащих на территории посольства США.

Командующий SOUTHCOM генерал Фрэнсис Донован посетил Каракас и наблюдал за ходом военных учений.

США намерены добиваться реализации трехэтапного плана президента США в отношении Венесуэлы, включая стабилизацию страны и обеспечение общей безопасности в Западном полушарии.

МЕХИКО, 24 мая - РИА Новости. Южное командование ВС и посольство США в Венесуэле сообщили о проведении в Каракасе военных учений с участием американских военнослужащих на территории посольства США.

"В настоящее время в посольстве Соединенных Штатов в Каракасе проходит учение по реагированию американских военных", - говорится в сообщении американского посольства в Венесуэле

В дипмиссии заявили, что обеспечение способности армии США к быстрому реагированию является "ключевым элементом готовности миссии" как в Венесуэле, так и по всему миру. Там также отметили, что Вашингтон "продолжает продвигаться по трехэтапному плану президента США по Венесуэле".

Как сообщило Южное командование ВС США, командующий SOUTHCOM генерал Фрэнсис Донован в пятницу посетил Каракас с официальным визитом, в ходе которого провел двусторонние переговоры с представителями правительства Венесуэлы, встретился с руководством посольства США и наблюдал за ходом военных учений.

По данным командования, Донован и группа американских военнослужащих были доставлены в Каракас двумя конвертопланами MV-22B Osprey корпуса морской пехоты США, участвовавшими в маневрах.

В SOUTHCOM также подчеркнули, что США намерены добиваться реализации "трехэтапного плана" президента США в отношении Венесуэлы, включая "стабилизацию" страны и обеспечение "общей безопасности в Западном полушарии".