"Полный провал": на Западе признались в стыде после неуместных слов Каллас

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналист Бен Арис в статье для Berliner Zeitung назвал позором заявление Каи Каллас, которая сравнила экономические отношения с Китаем с "раковой опухолью" и призвала к "химиотерапии".
- Отмечается, что подобная риторика вредит самому Евросоюзу и противоречит его новому дипломатическому курсу, нацеленному на реанимацию отношений с Пекином после охлаждения связей с США.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Высказывание главы евродипломатии Каи Каллас об отношениях с Китаем как о "раковой опухоли" противоречит всей политике Евросоюза и стало настоящим позором для объединения, пишет журналист Бен Арис в статье для немецкой газеты Berliner Zeitung.
"Кая Каллас позорит Европу. Глава европейской дипломатии публично сравнила Китай с раковым заболеванием. По ее словам, необходима "химиотерапия". Это полный провал", — указывается в материале.
"Эти заявления резко контрастируют с новым направлением европейской дипломатии. После распада многолетнего трансатлантического альянса при администрации Трампа ведущие политики ЕС все чаще ездят в Пекин, чтобы попытаться восстановить отношения", — добавил он.
Ранее Каллас сравнила торговые отношения с Китаем с раком, заявив, что Европа ясно понимает диагноз болезни, когда речь идет о китайских методах ведения торговли, но пока не пришла к согласию относительно лечения. По ее словам, есть два варианта: либо увеличивать "морфин" — то есть субсидии, которые страны ЕС выделяют промышленности, либо начинать "химиотерапию", то есть применять такие инструменты, как, например, контроль иностранных инвестиций.
Газета Politico сообщала, что подобными словами Каллас разозлила многих европейских чиновников. Отмечалось, что на заявление главы европейской дипломатии даже поступили жалобы от пяти стран.