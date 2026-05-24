Институт Пушкина назвал количество слов на букву "а" в русском языке

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Русский язык насчитывает свыше четырех тысяч слов на букву "а", сообщил РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.

"В результате подсчетов было выявлено чуть больше четырех тысяч слов на букву "а", - сказал Катышев.

Он добавил, что при подсчете слов на букву "а" из словников были исключены повторы слов, устойчивые словосочетания и морфемы.

"В Толковом словаре русского языка под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (издание 1992 года) включено более одной тысячи слов на букву "а". В Малом академическом словаре А.П. Евгеньевой (1984 год) словник включает более 1,5 тысяч искомых слов", - отметил Катышев.

Самым обширным, по словам филолога, считается словник Современного толкового словаря русского языка Т.Ф. Ефремовой (2000 год). Он содержит более трех тысяч слов на букву "а".