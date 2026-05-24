05:41 24.05.2026
Институт Пушкина назвал количество слов на букву "а" в русском языке

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Русский язык насчитывает свыше четырех тысяч слов на букву "а", сообщил РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.
"В результате подсчетов было выявлено чуть больше четырех тысяч слов на букву "а", - сказал Катышев.
Он добавил, что при подсчете слов на букву "а" из словников были исключены повторы слов, устойчивые словосочетания и морфемы.
"В Толковом словаре русского языка под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (издание 1992 года) включено более одной тысячи слов на букву "а". В Малом академическом словаре А.П. Евгеньевой (1984 год) словник включает более 1,5 тысяч искомых слов", - отметил Катышев.
Самым обширным, по словам филолога, считается словник Современного толкового словаря русского языка Т.Ф. Ефремовой (2000 год). Он содержит более трех тысяч слов на букву "а".
Ранее Катышев сообщил, что современный русский язык насчитывает около 500 тысяч слов.
