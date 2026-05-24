СМИ: Израиль хочет сохранить свободу действий в Ливане при сделке с Ираном

17:12 24.05.2026
CBS: Израиль хочет сохранить свободу действий в Ливане при соглашении с Ираном

Флаг Израиля. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильская сторона сообщила США, что в случае достижения соглашения с Ираном Израиль сохранит свободу действий.
  • Израиль ясно дал понять американцам, что должен сохранять оперативную свободу действий во всех секторах, включая Ливан.
  • Условия Израиля оказались приемлемыми для президента Дональда Трампа.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Израильская сторона сообщила США, что в случае достижения соглашения с Ираном Израиль сохранит свободу действий, включая продолжение военных операций в Ливане, сообщает телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
"Высокопоставленный израильский политический источник сообщил, что они "ясно дали понять американцам", что в случае достижения соглашения с Ираном Израиль должен по-прежнему сохранять "оперативную свободу действий во всех секторах, включая Ливан, для защиты наших граждан и солдат и предотвращения возникновения угроз в отношении нас", - говорится в сообщении телеканала.
По словам источника, такие условия оказались "приемлемыми" для президента Дональда Трампа.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
