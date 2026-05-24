На Алтае возбудили дело после избиения подростка сверстниками

БАРНАУЛ, 24 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с избиением подростка его сверстниками в Алтайском крае, сообщили в правоохранительных органах региона.
"В средствах массовой информации и соцмедиа опубликовано сообщение о том, что в селе Власиха несовершеннолетние избили подростка. По данному сообщению… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении СУСК по региону.
Как сообщается в соцсетях, мальчика жестоко избили сверстники якобы по заказу другого подростка. Мама пострадавшего подала заявление в полицию, после чего семье стали угрожать, требовать, чтобы заявление забрали.
"Заявление зарегистрировано, по нему проводится проверка и будут приняты все необходимые меры реагирования. Проведение проверки поставлено на контроль начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенантом полиции Сергеем Камышевым", - рассказали журналистам в пресс-службе главка МВД по региону.
Прокурор Алтайского края Антон Герман также отреагировал на инцидент. Как отметила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, по его поручению территориальной прокуратурой организована проверка причин и условий произошедшего.