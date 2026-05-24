Израилю и США важно устранить ядерную угрозу Ирана, заявил Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая - РИА Новости. Израиль и США находятся в полном согласии по поводу вопросов, связанных с устранением ядерной угрозы Ирана, включая необходимость демонтажа ядерных объектов и вывоза обогащенного урана, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху в очередной раз подчеркнул, что он и Трамп привержены тому, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия.