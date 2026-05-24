18:37 24.05.2026
Израилю и США важно устранить ядерную угрозу Ирана, заявил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль и США находятся в полном согласии по поводу вопросов, связанных с устранением ядерной угрозы Ирана.
  • Биньямин Нетаньяху заявил, что окончательное соглашение с Ираном должно включать демонтаж иранских объектов по обогащению урана и вывоз обогащенного ядерного материала.
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая - РИА Новости. Израиль и США находятся в полном согласии по поводу вопросов, связанных с устранением ядерной угрозы Ирана, включая необходимость демонтажа ядерных объектов и вывоза обогащенного урана, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Президент (США Дональд) Трамп и я согласились, что любое окончательное соглашение с Ираном должно устранить ядерную опасность. Это означает демонтаж иранских объектов по обогащению урана и вывоз обогащенного ядерного материала с территории Ирана", - написал Нетаньяху в социальной сети X.
Нетаньяху в очередной раз подчеркнул, что он и Трамп привержены тому, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия.
Ранее президент США сообщил, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены. Трамп подчеркнул, что переговорил с представителями ряда ближневосточных стран - Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции Египта, Иордании, Бахрейна - по поводу Ирана и "всего, что связано с меморандумом о взаимопонимании, касающимся мира".
