Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранские системы ПВО сбили израильский беспилотник над югом страны.
- Агентство Mehr уточнило, что дрон сбили над провинцией Хормозган.
ТЕГЕРАН, 24 мая - РИА Новости. Иранские системы ПВО сбили израильский БПЛА над Хормозганом на юге Ирана, передает агентство Mehr.
"Израильский беспилотник, выполняющий разведывательные задачи, был сбит ПВО армии Ирана", - говорится в сообщении.
Агентство уточнило, что БПЛА сбит над провинцией Хормозган на юге Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.