СМИ назвали возможное соглашение Ирана и США "Исламабадской декларацией"
12:29 24.05.2026
СМИ назвали возможное соглашение Ирана и США "Исламабадской декларацией"

Al Hadath: соглашение Ирана и США могут назвать "Исламабадской декларацией"

© AP Photo / Ryan Murphy — Флаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
БЕЙРУТ, 24 мая — РИА Новости. Возможное предварительное соглашение между Ираном и США может получить название "Исламабадская декларация", сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленные источники.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.
"Возможное предварительное соглашение между Ираном и США будет называться "Исламабадская декларация", — цитирует телеканал свой источник.
По данным источников, Пакистан, выступающий главным посредником между сторонами, объявит о меморандуме о взаимопонимании без обязательного присутствия участников переговоров.
Источники телеканала также проинформировали, что следующий раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может пройти 5 июня, куда стороны предварительно направят глав своих делегаций для работы над окончательным соглашением.
