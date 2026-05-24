СМИ назвали возможное соглашение Ирана и США "Исламабадской декларацией"

БЕЙРУТ, 24 мая — РИА Новости. Возможное предварительное соглашение между Ираном и США может получить название "Исламабадская декларация", сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленные источники.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.
"Возможное предварительное соглашение между Ираном и США будет называться "Исламабадская декларация", — цитирует телеканал свой источник.
По данным источников, Пакистан, выступающий главным посредником между сторонами, объявит о меморандуме о взаимопонимании без обязательного присутствия участников переговоров.
Источники телеканала также проинформировали, что следующий раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может пройти 5 июня, куда стороны предварительно направят глав своих делегаций для работы над окончательным соглашением.