Белый дом ждет, что разногласия США и Ирана вот-вот разрешатся, пишут СМИ

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Белый дом надеется, что последние разногласия между США и Ираном разрешатся в ближайшие часы и сделка между странами будет анонсирована в воскресенье, сообщил портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.
"Белый дом надеется, что окончательные разногласия между США и Ираном разрешатся в ближайшие часы и сделка будет анонсирована в воскресенье", - говорится в сообщении портала.
Источники сообщили порталу, что Трамп в субботу обсудил проект сделки с несколькими лидерами арабских стран, которые поддержали его.
"Если требования Трампа относительно иранской ядерной программы будут выполнены, президент готов пойти на многое, чтобы перезагрузить отношения с Ираном", - отмечает портал со ссылкой на неназванных советников.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.