Рейтинг@Mail.ru
Белый дом ждет, что разногласия США и Ирана вот-вот разрешатся, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 24.05.2026 (обновлено: 07:38 24.05.2026)
Белый дом ждет, что разногласия США и Ирана вот-вот разрешатся, пишут СМИ

Axios: США надеются, что разногласия с Ираном разрешатся в ближайшие часы

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в медиабанк
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белый дом надеется, что разногласия между США и Ираном разрешатся в ближайшие часы.
  • Президент США Дональд Трамп обсудил проект сделки с несколькими лидерами арабских стран, которые поддержали его.
  • Если требования Трампа относительно иранской ядерной программы будут выполнены, президент готов перезагрузить отношения с Ираном.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Белый дом надеется, что последние разногласия между США и Ираном разрешатся в ближайшие часы и сделка между странами будет анонсирована в воскресенье, сообщил портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
СМИ: проект меморандума США и Ирана завершает конфликт Израиля и "Хезболлы"
07:25
"Белый дом надеется, что окончательные разногласия между США и Ираном разрешатся в ближайшие часы и сделка будет анонсирована в воскресенье", - говорится в сообщении портала.
Источники сообщили порталу, что Трамп в субботу обсудил проект сделки с несколькими лидерами арабских стран, которые поддержали его.
"Если требования Трампа относительно иранской ядерной программы будут выполнены, президент готов пойти на многое, чтобы перезагрузить отношения с Ираном", - отмечает портал со ссылкой на неназванных советников.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Тегеран - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Сделка Ирана и США якобы включает отказ Тегерана от урана, пишут СМИ
05:40
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала