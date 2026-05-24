Белый дом ждет, что разногласия США и Ирана вот-вот разрешатся, пишут СМИ

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Белый дом надеется, что последние разногласия между США и Ираном разрешатся в ближайшие часы и сделка между странами будет анонсирована в воскресенье, сообщил портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.

"Белый дом надеется, что окончательные разногласия между США и Ираном разрешатся в ближайшие часы и сделка будет анонсирована в воскресенье", - говорится в сообщении портала.

Источники сообщили порталу, что Трамп в субботу обсудил проект сделки с несколькими лидерами арабских стран, которые поддержали его.

"Если требования Трампа относительно иранской ядерной программы будут выполнены, президент готов пойти на многое, чтобы перезагрузить отношения с Ираном", - отмечает портал со ссылкой на неназванных советников.