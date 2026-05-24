Рейтинг@Mail.ru
США снимут блокаду с иранских портов, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:34 24.05.2026 (обновлено: 06:48 24.05.2026)
США снимут блокаду с иранских портов, пишут СМИ

Axios: США снимут блокаду с иранских портов по меморандуму о взаимопонимании

© РИА НовостиТегеран
Тегеран - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости
Тегеран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. США снимут блокаду с портов Ирана и ослабят часть санкций в рамках меморандума о взаимопонимании, который будет подписан между странами для урегулирования конфликта, утверждает портал Axios, ссылаясь на неназванного чиновника США.
По данным портала, в рамках меморандума будет открыт Ормузский пролив без взимания платы за проход судов.
Скоростные катера КСИР - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
США и Иран подпишут меморандум о взаимопонимании на 60 дней, пишет Axios
06:37
"Взамен США снимут блокаду иранских портов и предоставят Ирану некоторые исключения из санкций, чтобы позволить ему свободно продавать нефть", - говорится в сообщении портала.
Американский чиновник добавил порталу, что чем быстрее Тегеран уберет мины из Ормузского пролива и возобновит судоходство, тем быстрее будет снята блокада с портов.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Иран настаивает на включении перемирия в Ливане в сделку с США
Вчера, 17:24
 
В миреСШАИранОрмузский пролив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала