США снимут блокаду с иранских портов, пишут СМИ

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. США снимут блокаду с портов Ирана и ослабят часть санкций в рамках меморандума о взаимопонимании, который будет подписан между странами для урегулирования конфликта, утверждает портал Axios, ссылаясь на неназванного чиновника США.
По данным портала, в рамках меморандума будет открыт Ормузский пролив без взимания платы за проход судов.
Американский чиновник добавил порталу, что чем быстрее Тегеран уберет мины из Ормузского пролива и возобновит судоходство, тем быстрее будет снята блокада с портов.