Сделка Ирана и США якобы включает отказ Тегерана от урана, пишут СМИ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Соглашение по урегулированию конфликта Ирана и США якобы включает вопрос об отказе Тегерана от запасов обогащенного урана, пишет газета New York Times.
По словам собеседников газеты, это предложение не разрешило вопрос о том, каким именно образом ИРИ откажется от запасов урана. Они добавили, что проработку деталей по этому аспекту отложили до предстоящего раунда переговоров сторон по иранской ядерной программе.
В статье также указывается, что любое соглашение по урегулированию конфликта будет включать разблокировку замороженных зарубежных активов Тегерана.
"Иран получит доступ к большей части этих активов, которые США и их союзники направят в фонд восстановления, только после достижения окончательного соглашения по ядерной программе, что <...> побудит Иран остаться за столом переговоров и заключить соглашение", — добавили изданию чиновники.
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что соглашение с Ираном почти согласовано. По его словам, сделка, в частности, подразумевает открытие Ормузского пролива. Стороны продолжают обсуждать окончательные детали и будут объявят о них в ближайшее время.