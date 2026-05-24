Сделка Ирана и США якобы включает отказ Тегерана от урана, пишут СМИ
05:40 24.05.2026 (обновлено: 06:29 24.05.2026)
Сделка Ирана и США якобы включает отказ Тегерана от урана, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По сообщению New York Times, предложенное соглашение между Ираном и США включает обязательство Тегерана отказаться от своих запасов высокообогащенного урана.
  • Детали того, как Иран откажется от своих запасов урана, пока не проработаны и будут обсуждаться на следующем раунде переговоров.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Соглашение по урегулированию конфликта Ирана и США якобы включает вопрос об отказе Тегерана от запасов обогащенного урана, пишет газета New York Times.
"Одним из ключевых элементов предлагаемого соглашения между Ираном и США является очевидное обязательство Тегерана отказаться от своих запасов высокообогащенного урана", — утверждает издание со ссылкой на двух американских чиновников.
По словам собеседников газеты, это предложение не разрешило вопрос о том, каким именно образом ИРИ откажется от запасов урана. Они добавили, что проработку деталей по этому аспекту отложили до предстоящего раунда переговоров сторон по иранской ядерной программе.
В статье также указывается, что любое соглашение по урегулированию конфликта будет включать разблокировку замороженных зарубежных активов Тегерана.
"Иран получит доступ к большей части этих активов, которые США и их союзники направят в фонд восстановления, только после достижения окончательного соглашения по ядерной программе, что <...> побудит Иран остаться за столом переговоров и заключить соглашение", — добавили изданию чиновники.
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что соглашение с Ираном почти согласовано. По его словам, сделка, в частности, подразумевает открытие Ормузского пролива. Стороны продолжают обсуждать окончательные детали и будут объявят о них в ближайшее время.
