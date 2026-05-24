Будет больно. США устроили кровопускание мировой экономике

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Топливный кризис, вызванный войной в Персидском заливе, обернулся миллиардными издержками для бизнеса. Международные корпорации готовятся к крупным убыткам и идут на все, чтобы снизить расходы. Что ждет потребителей на рынке товаров и услуг — в материале РИА Новости.

Плохо всем

Глобальный ущерб уже перевалил за 25 миллиардов долларов, и сумма продолжает расти, пишет Reuters. Нефть не просто так называют кровью экономики — даже небольшое подорожание влетает в копеечку. Так, финансовый директор американского производителя товаров широкого потребления Newell Brands Марк Эрсег сообщил, что каждый дополнительный доллар за баррель обходится компании в пять миллионов долларов годовых издержек.

Немецкий изготовитель шин Continental потеряет во втором квартале не менее 100 миллионов евро (117 миллионов долларов) из-за подорожания сырья.

© AP Photo / Charlie Riedel Самолеты авиакомпании Delta Airlines в Канзас-сити © AP Photo / Charlie Riedel Самолеты авиакомпании Delta Airlines в Канзас-сити

В McDonald’s отмечают, что высокие цены на бензин больно бьют по домохозяйствам с небольшим доходом и сильно снижают трафик в ресторанах.

Марк Битцер, генеральный директор американской Whirlpool, выпускающей бытовую технику, указывает, что нынешний индустриальный спад сравним с мировым финансовым кризисом. Во многом это объясняется тем, что последствия войны в Иране накладываются на сложности, вызванные украинским конфликтом и отголосками пандемии. В итоге люди вынуждены экономить и отказываться от покупок.

Пострадали все сектора: от авиации и автомобилестроения до бытовой химии и потребительских товаров, отмечает инвестиционный советник в реестре Банка России и партнер Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Варфоломеев.

Тяжелее всего европейскому бизнесу — 130 корпораций готовятся к повышению цен и сокращению издержек. В Азии таких 61, в США — 59.

Среди них такие гиганты, как Procter & Gamble, потерявшая миллиард долларов, Toyota с убытком в 4,3 миллиарда. Авиаперевозчики не досчитались 15 миллиардов, при этом цены на авиатопливо практически удвоились. В плюсе только энергетические компании.

Вынужденная реакция

Подорожание энергоносителей и проблемы с логистикой вынуждают бизнес прибегать к непопулярным мерам, включая приостановку выплат дивидендов и выкупа акций, отправку сотрудников в неоплачиваемый отпуск и введение топливных надбавок. Некоторым компаниям пришлось обратиться за государственной помощью.

"Такова вынужденная реакция на объективные реалии. Закрытие Ормузского пролива, через который идет пятая часть мировой нефти, вызвало беспрецедентный шок в глобальных цепочках поставок", — говорит замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради.

© AP Photo / Martin Meissner Пустые нефтяные резервуары на нефтеперерабатывающем заводе BP в Гельзенкирхене, Германия © AP Photo / Martin Meissner Пустые нефтяные резервуары на нефтеперерабатывающем заводе BP в Гельзенкирхене, Германия

"Когда нефтяные котировки взлетают на 50 процентов и больше, нефтехимия (полиэтилен, удобрения, алюминий, даже гелий для полупроводников) следует за ними, и издержки растут на 40-60%, компаниям в энергоемких секторах — авиация, химпром, металлургия — остается только поднимать цены, сокращать производство или замораживать капитальные затраты", — подчеркивает Варфоломеев.

Тем временем в сегментах с ограниченной конкурентностью, таких как упаковка, логистика, удобрения, фирмы добавляют "военную премию" сверх реальных потерь. "Опыт 1973 года (эмбарго ОПЕК), 1979-го (Иранская революция) и 1990-го (вторжение Ирака в Кувейт) показывает, что 20-30% таких надбавок сохраняются и после стабилизации. Регуляторы в ЕС и США уже инициировали проверки, но доказать злоупотребление сложно", — уточняет эксперт.

Оценка ущерба

Общие потери как бизнеса, так и потребителей определит длительность кризиса. "При быстром урегулировании конфликта котировки вернутся к 70-75 долларам за баррель через пару месяцев. Если противостояние затянется, котировки будут колебаться в диапазоне 80-100. При полной блокаде Ормузского пролива возможен скачок до 120-200", — считает Ради.

Все это рискует вылиться в стагфляцию (замедление роста при ускорении инфляции) и структурную перестройку бизнеса. Энергоемкие отрасли уже фиксируют уменьшение маржинальной прибыли, а глобальная аналитическая компания FactSet отмечает снижение прогнозов по чистой рентабельности промышленных компаний S&P 500 на 0,38 процентного пункта во втором квартале.

"Корпорации, не успевшие подстраховаться за счет фьючерсов или не диверсифицировавшие поставки, столкнутся с ростом оборотного капитала и отложенными инвестициями. Вынужденное перенаправление маршрутов вокруг мыса Доброй Надежды — это дополнительные 7-15 дней, а военные страховые премии стали новой постоянной статьей расходов", — говорит Варфоломеев.

© AP Photo / Nam Y. Huh Покупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США © AP Photo / Nam Y. Huh Покупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США

Потребители же почувствуют изменения поэтапно. Пока заметно влияние на бензин и дизель. Через один-два месяца подорожают авиабилеты, доставка и логистика. К осени подтянется инфляция продтоваров. По оценкам Варфоломеева, удобрения и транспортные издержки прибавят 8-15% на зерновые, овощи, мясо. Пластик, синтетика, одежда, лекарства — плюс 10-30% в 2026-2027 годах.